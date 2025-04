Game-experience.it - Nintendo svela i prezzi dei giochi Nintendo Switch 2, sono più alti di quelli Switch 1

ha ufficialmente confermato un aumento deiper idella sua prossima console,2. Le versioni digitali costeranno 80 euro, mentre quelle fisiche arriveranno fino a 90 euro, segnando un netto rialzo rispetto ai titoli per l’attuale. Alcuni, come Donkey Kong Bananza, manterranno un prezzo di 70 euro, suggerendo che il costo potrebbe variare in base al titolo. Tuttavia, la tendenza generale sembra essere quella di un incremento significativo.Come riportato da Insider Gaming, l’aumento deidei videoè un argomento discusso da anni. Lo sviluppo dei titoli moderni è diventato sempre più costoso, con investimenti crescenti per grafica avanzata, intelligenza artificiale e mondi di gioco sempre più vasti. Considerando che il costo di produzione è aumentato esponenzialmente nell’ultima decade, molti analisti si aspettavano cheavrebbe seguito la strada di altri publisher, come Sony e Microsoft, che già da tempo hanno alzato idei lorodi punta.