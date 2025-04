Game-experience.it - Nintendo Direct di Nintendo Switch 2, tutte le novità, i giochi e le caratteristiche della console

ha svelato2 durante unattesissimo, portando con sé una valanga di annunci. La nuovamanterrà il concetto ibrido di, ma con hardware aggiornato per offrire un’esperienza più fluida e coinvolgente. Con un display da 7,9 pollici Full HD, un frame rate fino a 120 FPS, audio spaziale 3D e il supporto al 4K quando connessa alla TV,2 si presenta come un’evoluzione significativa del suo predecessore. Laverrà rilasciata il 5 Giugno 2025 al prezzo di 469,99 Euro, mentre il bundle con Mario Kart World costerà 509,99 Euro.Tra le principalic’è Mario Kart World, un’esclusiva di lancio che rivoluziona la serie con un mondo aperto da esplorare e nuove modalità di gara. Un’altra innovazione chiave è il tasto C sui nuovi Joy-Con 2, che permette di attivare la GameChat per comunicare con gli amici e persino condividere lo schermo in tempo reale.