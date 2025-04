Lanazione.it - Neve a Castelluccio di Norcia, sui monti Sibillini la primavera ancora non c’è

di(Perugia), 2 aprile 2025 – Una pennellata d'inverno nel cuore della. Laè tornata a imbiancaredie i, regalando uno spettacolo di rara bellezza. La scorsa notte la temperatura è andata sottozero e per la giornata di giovedì le previsioni meteo indicano addirittura un calo delle temperature minime. Il cielo invece dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso almeno fino a sabato, con un possibile peggioramento previsto a partire da domenica. Il Pian Grande e il Pian Perduto, distese immense che d'estate esplodono di colori nella celebre fioritura, si sono trasformati in un quadro, con il bianco dellaa disegnare linee e contorni, quasi un dipinto a cielo aperto. Siamo in Umbria, al confine con le Marche, nel cuore dell'Appennino umbro-marchigiano.