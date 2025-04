Inter-news.it - Neuer mette nel mirino l’Inter: torna ad allenarsi il capitano del Bayern

Leggi su Inter-news.it

Manuel, portiere edelMonaco, sta cercando di recuperare dall’infortunio al polpaccio in tempo per giocare i quarti di finale di Champions League contro. Quest’oggi èto a correre nel centro di allenamento dei bavaresi.LA SITUAZIONE – A poco più di una settimana daMonaco-Inter, in programma mercoledì 9 all’Allianz Arena, Vincent Kompany deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Nelle ultime settimane i bavaresi hanno perso Alphonso Davies e Dayton Upamecano per diversi mesi. Non solo loro salteranno l’incrocio con i nerazzurri, nell’ultima gara di Bundesliga contro il Saint Pauli è finito ko l’altro centrale Hiroki Ito. Adesso le alternative a disposizione del tecnico belga nel reparto difensivo diminuiscono ulteriormente. Sono rimasti Kim, anche lui alle prese con un problema alla schiena, Dier, Guerreiro, Boey e Stanisic, con la possibilità di adattare all’occorrenza Laimer e Kimmich come terzini.