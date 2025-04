Romadailynews.it - Nettuno (Roma), controlli straordinari: denunciati tre commercianti

Furto di energia e videosorveglianza irregolare tra le violazioni riscontrate.a tappeto nel comune di, in provincia di, da parte dei carabinieri della compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro e del personale tecnico di Enel. L’interventoo ha interessato diverse zone della città, in particolare il borgo antico, a seguito di segnalazioni da parte dei residenti.Durante le ispezioni, tre titolari di attività commerciali sono stati. Due ristoratori sono accusati di furto aggravato di energia elettrica e ricettazione: avrebbero manomesso il circuito interno dei locali, collegandosi a contatori rubati, con un danno stimato di circa 30.000 euro in un caso e 8.000 euro nell’altro. Un barista, invece, è stato denunciato per aver installato un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazione.