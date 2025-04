Nettuno furti di corrente e telecamere senza autorizzazione | 3 denunce

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 aprile 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del personale specializzato di E.N.E.L.Gli operanti hanno eseguito numerosi controlli in diverse zone della città, concentrandosi in modo particolare nel borgo antico di, a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai residenti della zona.Complessivamente, sono stai denunciati tre gestori di attività commerciali: due ristoratori per furto aggravato di energia elettrica e ricettazione, poiché a causa della manomissione del circuito interno, prelevavano illecitamente energia elettrica da un contatore provento di furto, per un ammanco di circa 30.000 euro in un caso e di 8.