Netanyahu da Orbán nonostante il mandato di arresto internazionale Budapest | Pronti a lasciare la Cpi

L’Ungheria di Viktorè pronta ala Corte penale(Cpi). Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Bence Tuzson a poche ore dall’arrivo di Benjamin, che incontrerà domani il premier israeliano, ha già garantito che non darà seguito aldiemesso dalla Cpi nei confronti di, accusato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza dall’8 ottobre 2023. Secondo le informazioni pubblicate dal giornale online Europa libera, la bozza della risoluzione del Parlamento che autorizza il governo ad avviare la procedura di uscita sarebbe già stata preparata.Oggi il primo ministro d’Israele arriverà in Ungheria per una visita di 5 giorni. Su(e sull’ex ministro della Difesa Gallant) pende, però, undi cattura spiccato dai giudici dell’Aja.