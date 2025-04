Formiche.net - Netanyahu ci ripensa. L’interim dello Shin Bet al numero due

È durata un giorno la nomina di Eli Sharvit come sostituto di Ronen Bar alla guidaBet, il servizio d’intelligence per la sicurezza interna di Israele. Ieri, il primo ministro israeliano Benjamin, infatti, ha annullato la decisione di indicare il viceammiraglio, ex comandante della Marina. “Dopo un’ulteriore valutazione, intende esaminare altri candidati”, ha fatto sapere il suo ufficio. Lo stesso oggi ha fatto sapere che, in attesa del prossimo direttore, sarà ildue, noto solo come, a prendere le redini dell’agenzia ad interim.A segnare il destino di Sharvit sono state le sue posizioni politiche, raccontano i media israeliani. Per esempio, la sua partecipazione nel marzo 2023 a una manifestazione a Tel Aviv contro la riforma della giustizia, progetto tanto caro alla maggioranza.