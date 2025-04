Unlimitednews.it - Netanyahu “A Gaza verso la divisione tra Rafah e Khan Yunis”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano sta per prendere il controllo dell’asse “Morag Route” che separa le città dida, nel sud della Striscia di. Lo ha dichiarato il primo ministro di Israele, Benjamin, in un video messaggio diffuso oggi. “Stasera abbiamo cambiato marcia nella Striscia di. Le Forze di difesa israeliane stanno conquistando territorio, colpendo i terroristi e distruggendo le infrastrutture“, ha detto il premier.La “Morag Route sarà la seconda Philadelphia Route“, l’asse che separadall’Egitto, ha spiegato. La separazione delle diverse zone diserve ad “aumentare la pressione passo dopo passo, in modo che i nostri ostaggi ci vengano consegnati. Maggiore sarà il tempo per rilasciarli, maggiore sarà la pressione”, ha concluso.