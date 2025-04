Ilfattoquotidiano.it - “Nessuna rissa, fu un tutti contro uno”: perché il pm ha chiesto l’archiviazione di Fedez per il pestaggio a Iovino

“Non ci fu uno stra gruppi contrapposti, bensì un gruppoun’unica persona offesa“, quindi il reato dinon è configurabile. Per quanto riguarda invece le ipotesi di lesioni e percosse, “non risulta essere stata sporta idonea querela” e non ci sono agli atti “certificati medici che stabiliscono con certezza una tipologia di lesioni o una prognosi” tale da renderle procedibili d’ufficio. Con queste motivazioni, lo scorso febbraio, la Procura di Milano hadel procedimento a carico die del suo bodyguard Christian Rosiello per ilal 38enne personal trainer Cristiano. Sulla richiesta dovrà decidere il giudice delle indagini preliminari.I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 aprile 2024: poche ore dopo una lite alla discoteca The Club,era stato aggredito di fronte alla propria abitazione in zona Citylife da un gruppo di nove persone, tra cuie Rosiello, arrivati a bordo di un van nero.