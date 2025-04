Tgcom24.mediaset.it - "Nessun concorso colpa", ribaltata la sentenza sul sisma dell'Aquila

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Non ci fu alcundie vittime del crollo di via Campo di Fossa nel terremotodel 6 aprile 2009, come aveva invece decretato lao scorso anno, tra lo scalpore generale e la indignazione dei familiari: la Corte di appello ha cancellato quel verdetto e riformato ladi primo grado, cassando il taglio del 30% del risarcimento danni per le vittime. Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi, studentessa che perse la vita nella tragedia, è sollevata: “Mi sono liberata di un peso, quellaera una vergogna e un affronto a questi ragazzi. Le avevo detto di tornare ma lei era voluta rimanere li altri due o tre giorni. Poi la sera è successo quello che è successo”