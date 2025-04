Nerdpool.it - NerdPool incontra Dario Sorgato

Leggi su Nerdpool.it

Dopo aver letto e recensito il suo ultimo libro Guarda dove cammini (Ediciclo Editore, 2025), vi proponiamo oggi l’intervista all’autore,.Ciaoe benvenuto su!Tu sei il fondatore di NoisyVision, un’associazione senza scopo di lucro che sostiene l’empowerment delle persone con disabilità visive e/o uditive e educa la comunità ai temi dell’accessibilità e inclusione sociale. Perché hai scelto di fondare questa associazione e quali sono i suoi obiettivi?Dopo aver viaggiato molto da solo ho cominciato a sentire il bisogno di mettere a disposizione le mie capacità organizzative e il mio tempo per consentire anche ad altre persone con disabilità sensoriali di viaggiare nel modo in cui lo facevo io. A piedi. Nella natura. Questo è stato anche il pretesto per creare un contesto associativo che eliminasse le categorie.