Thesocialpost.it - Neonata gettata nel cassonetto, spazzino la salva per caso: “Pensavo fosse una bambola, volevo darla a mia figlia”

Un incredibile gesto di eroismo hato la vita di unatra i rifiuti nella zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile. A trovarla, per puro, è stato loSamuel da Silva dos Santos, che inizialmente aveva scambiato la piccola per unaReborn.Leggi anche: Morte del neonato a Cosenza, sei medici indagati: disposta l’autopsiaLa scoperta tra i rifiutiL’incredibile episodio si è verificato nelle prime ore di martedì, durante un normale turno di lavoro. Samuel da Silva dos Santos ha raccontato di aver notato qualcosa di strano tra i rifiuti: “Ho tolto una scatola di cartone e ho pensatouna Reborn Baby, poi ho preso la sua mano e ho sentito che era troppo morbida. L’ho tenuta stretta ancora un po’ e ha pianto. Il mio cuore si è fermato”.Se il bidone con la bambinafinito nel camion autocompattatore, il destino sarebbe stato tragico.