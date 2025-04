Ilfattoquotidiano.it - “Negli Usa c’è un clima più che intimidatorio. Si rischia il lavoro, la casa, la reputazione. La guerra? Contribuisce all’inquinamento”: parla Susan Sarandon

Sbarca al Museo di Storia Naturale di Milano fino al 27 aprile, “Breathtaking“, l’’installazione ideata e realizzata dal fotografo Fabrizio Ferri come riflessione sull’effetto devastante delle plastiche e delle microplasticheoceani. Un’opera che evidenzia la stretta correlazione tra l’inquinamento dei mari e le conseguenze letali per la nostra vita. La mostra è promossa dal Comune di Milano-Cultura, prodotta a New York da Geraldina Polverelli Ferri e a Milano da Museo di Storia Naturale e da Nobile Agency.Tra i volti e le celebrità coinvolte ancheche si è presentata all’inaugurazione: “L’inquinamento? Leè di sicuro uno dei fattori che contribuiscono, così come i gasdotti. Ci sono tante forme di ecoterrorismo. Stiamo davvero distruggendo il mondo e il nostro