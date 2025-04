Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 aprile): Curry ne segna 52, Jokic risponde con 61

Leggi su Oasport.it

Si sono disputati questa7 incontri dell’NBA, anche se le attenzioni erano concentrate soprattutto su tre campi. A Milwaukee, dove i Bucks in crisi di, ospitavano i Phoenix Suns, in piena lotta per i play-in nella Western Conference. E proprio in chiave play-in e playoff, doppia sfida nella Western Conference tra Memphis e Golden State da un lato e Denver e Minnesota dall’altra. Ecco come è andata.Partiamo proprio da queste due partite. Successo esterno dal peso specifico enorme per i Golden State Warriors che superano i Memphis Grizzlies per 125-134. E lo fanno spinti da uno Stephal limite dell’illegalità, che chiude il match con dodici triple e 52 punti a referto. Cui si aggiungono i 27 di Jimmy Butler in un match che comunque Memphis ha combattuto fino alla fine.