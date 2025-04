NBA | a Denver non bastano i 61 di Jokic 12 triple di Curry abbattono Memphis

Leggi su Sportface.it

Ci avviciniamo a grandi passi alla post season, e i grandi campioni cominciano ad alzare in maniera decisa il giro dei motori. Ecco, quindi, che Nikolae Stephensono tra i grandissimi protagonisti della notte di NBA 2024/2025. E partiamo proprio dalla stella deiNuggets, che sfodera una prestazione leggendaria in una partita epica contro i Minnesota Timberwolves, chiusa a favore di questi ultimi dopo ben due overtime. Una partita fatta di sorpassi e controsorpassi, in cui è Nickeil Alexander-Walker (26 punti e 8 assist) a chiudere i conti dalla lunetta dopo il fallo di Russell Westbrook: 139-140 il risultato finale.Tornando a, il serbo gioca oltre 50 minuti e non esce mai dal campo dopo l’intervallo lungo, chiudendo con 61 punti (career-high), 10 rimbalzi e 10 assist.