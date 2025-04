Lanazione.it - Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizione

Arezzo 22025 –: il 5 e 6laUna manifestazione che unisce tutto iltorna nelle strade, nei boschi e nelle ciclopiste delnei giorni 5 e 62025 con le discipline cicloturistica, MTB, E-e Gravel. L’evento è patrocinato da tutti i comuni del, perché i percorsi saranno all’interno dei luoghi più iconici di tutta la vallata; come ogni anno ci sarà la partecipazione di tantissime associazioni i cui volontari si distribuiranno sul territorio per fornire assistenza in un’organizzazione capillare dei percorsi e degli eventi collaterali. . Il sabato mattina alle ore 9.00 da Piazza Tarlati partirà la Gravel, mentre la domenica mattina sarà la volta delle bici da strada, MTB e E-