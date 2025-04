Lanazione.it - Nasce la delegazione del Casentino dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Arezzo, 2 aprile 2025 –ladeldell’ANPS - Associazionedi. La data fissata sul calendario è sabato 5 aprile quando prenderà il via l’esperienza nella vallata di un ente morale che, posto sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno, sarà impegnato nella promozione e diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle istituzioni e della solidarietà, operando in stretta sinergia con le forze dell’ordine al servizio del territorio e della comunità locale. Il ritrovo è fissato per le 16.15 alla sala del cinema Italia di Soci dove, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, sarà prevista la consegna da parte del presidenteMichele Paternoster del tricolore alle tre nuove delegazioni ANPS della provincia nate in, Valdarno e Valtiberina, seguita da un concerto dell’Orchestra di Fiati della stessa ANPS.