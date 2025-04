Anteprima24.it - Napoli, sport in palestra in orario extracurricolare: arriva regolamento

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale dila delibera, su proposta dall’assessore alloEmanuela Ferrante e dall’assessore all’istruzione ed alle famiglie Maura Striano, contenente il primoper lo svolgimento delle attivitàive presso le palestre scolastiche indella città di.“Il, adottato di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, mira a garantire la piena fruizione, anche pomeridiana, di spazi strategici di praticaiva di prossimità, quali sono le palestre scolastiche, al fine di promuovere la più ampia e capillare diffusione della cultura dello, quale strumento di socialità per la collettività tutta ed in particolare per i più giovani”, si legge in una nota.