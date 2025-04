Spazionapoli.it - Napoli, rimpianto o affare? Il rendimento di Garnacho dopo il mancato acquisto

L’esterno argentino delude le aspettative,pessimo nelle ultime settimane: le statistiche.A volte è necessario riuscir a vedere il bicchiere mezzo pieno per evitare di sprofondare in un pericoloso malumore. Questo è il caso del, che a gennaio stava per portare a termine un colpo di mercato, o almeno così ha raccontato la stessa dirigenza azzurra, che poi è sfumato lasciando tutti a bocca asciutta.“è stato credibile, siamo stati vicini .. Lo abbiamo trattato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto un’offerta importante andando vicino alle richieste dello United. Il giocatore voleva essere accontentato economicamente, ma non l’ho trovato corretto nei confronti degli altri giocatori. Abbiamo un livello medio salariale”, aveva ammesso Giovanni Manna nella conferenza di fine mercato invernale.