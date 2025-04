Puntomagazine.it - Napoli Porta Nolana: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato arresta due uomini

Leggi su Puntomagazine.it

. I due indagati avevano compiti diversi uno incassava il denaro e l’altro consegnava le dosi diProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella mattinata del primo aprile, ladiha tratto in arresto un 38enne beneventano e un 33enne napoletano, entrambi con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. A darne notizia una comunicazione della Questura diGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, in via San Cosmo Fuori, hanno notato una donna avvicinarsi con fare guardingo ad un uomo, identificato poi per il 38enne.