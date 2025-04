Sport.quotidiano.net - Napoli, paradosso Meret: decisivo in campo, ma sempre in bilico tra critiche e contratto

, 2 aprile 2025 - Quando in una vittoria il nome del portiere figura nell'elenco dei migliori in, magari occupando anche una posizione di vertice, sono diverse le riflessioni che vanno fatte: se poi il portiere in questione si chiama Alexe il suo, a dispetto dell'ottimismo paventato a più riprese dalnel corso dei mesi passati, come scadenza segna ancora il 30 giugno 2025, allora dall'ambito delle riflessioni si passa dritti dritti a quello di un allarme che rischia di diventare rosso.(ma non per tutti) Nonostante il doppio vantaggio, figlio del primo tempo e firmato da Matteo Politano e Romelu Lukaku, è difficile sapere che piega avrebbe preso la partita con il Milan qualora Santiago Gimenez avesse trasformato il rigore assegnato per un ingenuo fallo di Philip Billing su Theo Hernandez: considerando, a maggior ragione, il successivo tap-in vincente di Luka Jovic.