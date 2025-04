Spazionapoli.it - Napoli, il dato è straordinario! Conte è il primo in stagione

Gli azzurri potrebbero scrivere la storia, non è mai successo quest’anno! I dettagli.Nel prossimo match di campionato delAntonionon potrà essere in panchina. Contro il Bologna, nella super sfida prevista per lunedi sera, il tecnico pugliese dovrà scontare la squalifica assegnata dal giudice sportivo dopo l’ammonizione ricevuta contro il Milan.Un’assenza certamente pesante sulla panchina azzurra, ma anche unmolto interessante per quel che riguarda i cartellini. Ilè l’unica squadra (insieme al Genoa) a non aver ricevuto nemmeno un cartellino rosso durante tutta la. E anche le ammonizioni sono pochissime, solo 37 (il numero più basso della Serie A) a fronte di una media generale molto più alta (il Monza ha ricevuto 67 cartellini gialli)., comportamento impeccabile: nessun cartellino rossoLo riporta l’edizione odierna de La Repubblica, che analizza il comportamento degli azzurri e anche l’importanza di Antonioalla guida della squadra anche su aspetti come quello comportamentale in campo.