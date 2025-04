Anteprima24.it - Napoli, evade dai domiciliari e minaccia la moglie

Tempo di lettura: < 1 minutodaiperre la. E’ accaduto nella ieri sera, a, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano, denunciato per maltrattamenti in famiglia.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi di Porta Capuana, per la segnalazione di un uomo che stavando laall’esterno di un’abitazione. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato il’uomo, in evidente stato di agitazione, che stava rivolgendo insulti e minacce alla donna, tentando di accedere all’interno dell’abitazione: lo hanno raggiunto e bloccato.L’uomo era aiper reati contro la persona; per lui è scattato l’arresto.