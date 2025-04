Spazionapoli.it - Napoli, ecco perchè devi aver paura del Bologna: l’analisi

Il tecnico azzurro ha un timore,quale:non lascia dubbi.Quella con ilsarà una di quelle partite insidiose che potrebbero creare non pochi problemi aldi Antonio Conte. Ilè quarto in classifica e si sta dimostrando una delle vere forze del nostro campionato. Ma non è solo questo.Reduce da sei vittorie consecutive (Coppa Italia compresa) gli uomini di Vincenzo Italiano non perdono dal 22 febbraio, quando fu il Parma a farli crollare. Un vero e proprio passo falso, ancheprima di allora ilnon perdeva dal 30 dicembre, e in mezzo aveva battuto anche Borussia Dortmund e Atalanta.La vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, poi, darà sicuramente una spinta in più agli emiliani, che contro ilinseguono la settima vittoria consecutiva ma anche la possibilità di scavalcare l’Atalanta (in campo con la Lazio e poi contro ilil 13 aprile).