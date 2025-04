Primacampania.it - Napoli, controlli straordinari a Secondigliano e Stella: sanzioni, sequestri e denunce per irregolarità commerciali e stradali

Leggi su Primacampania.it

– Maxi operazione di controllo del territorio nelle zone die via Santa Teresa degli Scalzi da parte della Polizia Municipale di. Gli agenti dell’Unità Operativae del Reparto Git, in sinergia con la Polizia di Stato, l’ASL NA1 Centro, il Servizio Veterinario, l’Enel e il Reparto Prevenzione Crimine, hanno passato al setaccio numerose attivitàin via Dante e via dell’Arco.Le ispezioni hanno portato alla contestazione di decine di: occupazioni abusive di suolo pubblico, installazione non autorizzata di tende e insegne, vendita illecita di alcolici e prodotti alimentari, mancata documentazione sanitaria e ampliamenti di attività senza SCIA. Sequestrati anche 90 kg di prodotti ittici mal conservati. Diverse le violazioni edilizie accertate, con relativee segnalazioni al Servizio Antiabusivismo del Comune.