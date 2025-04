Napolipiu.com - Napoli, conferme su Qualiano: la nuova casa azzurra prende forma

su: la">Arrivanosempre più concrete sull’interesse delpercome futura sede del nuovo centro sportivo. A parlarne è il sindaco Raffaele De Leonardis, che interviene con parole chiare e improntate alla serietà istituzionale:«Apprendiamo con piacere che la notizia venga da fonti vicine al Calcioe non da ambienti vicini alla nostra amministrazione per questione di serietà e rispetto dei ruoli. Sappiamo che negli ultimi mesi ha visionato diversi terreni e varie location e leggo che è stato colpito da una zona a noi vicina».A fare il punto è anche l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come l’ipotesisia oggi la più accreditata, quella che maggiormente convince il presidente Aurelio De Laurentiis.