Napoli c’è una doppia conferma | Conte gongola

Da Castel Volturno arrivano notizie davvero positive per il: Conte potrà contare su due giocatori in particolare.Ilsi prepara alla trasferta di Bologna. Questa mattina gli uomini di Antonio Conte sono ritornati sul campo del SSCN Training Center di Castel Volturno dopo 48 ore di pausa concesse dal tecnico azzurro. Grande impegno da parte di tutti i calciatori che continuano a credere nel sogno scudetto e non hanno intenzione di fermarsi. Per la gara col Bologna, in programma il prossimo lunedì, arriva unache dà maggiore speranza a Conte.Ottime notizie per Conte: recuperati McTominay e AnguissaDopo i piccoli problemi accusati nella sfida contro il Milan, i due centrocampisti tornano a disposizione del tecnico partenopeo.Ottime notizie per Conte: recuperati McTominay e Anguissa (LaPresse) – spazio