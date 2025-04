Dilei.it - Naomi Campbell, brilla col minidress al concerto di Usher: 21 anni dopo la storia si ripete

Come un déjà-vu a Londra.aldi: sul palco con l’artista americano come nel 2004. Scene rimaste impresse nella memoria collettiva che tornano prepotentemente e sembrano ancora più forti. E ventunola Venere Nera è più sensuale e bella che mai. Con il suoscintillante hato durante l’evento e ha lasciato davvero tutti i presenti senza parole.sul palco aldiIl tour di, iniziato lo scorso agosto, ha fatto tappa nel Regno Unito. E in uno dei concerti londinesi ha avuto un’ospite d’eccezione:che, ad un certo punto dello spettacolo, è salita sul palco dell’O2 Arena di Londra. Un momento che nessuno si aspettava visto che non era stato pubblicizzato.Un momento di pura sensualità e glamour: la top model hato con il suoscintillante con strass argentati, scollo all’americana e sottili spacchi sull’orlo.