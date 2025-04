Panorama.it - Nanni Moretti ricoverato in terapia intensiva per un infarto

Il regista e attore, 71 anni, è stato colpito da une trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. L’operazione, realizzata con successo, ha avuto lo scopo di stabilizzare la sua condizione e di salvargli la vita. Dopo l’intervento, il regista è statonel reparto dicardiologica, dove i medici monitorano attentamente il suo stato di salute. Al momento, le sue condizioni sono serie e la prognosi resta riservata., che è un’icona del cinema italiano, ha già avuto un altroil 1 ottobre dell’anno scorso, alla vigilia della presentazione del suo film “Vittoria” a Napoli. In quell’occasione, nonostante le difficoltà, aveva voluto rassicurare i suoi numerosi fan con un messaggio video in cui spiegava di non essere presente all’evento a causa del malessere.