Ilfattoquotidiano.it - Nanni Moretti operato d’urgenza per un infarto: è in prognosi riservata al San Camillo di Roma

è stato trasportatoper unall’ospedale Sandinel tardo pomeriggio di mercoledì 2 aprile. Il regista 71enne è statoe stabilizzato, e si trova ricoverato in osservazione nel reparto di terapia intensiva cardiologica: le sue condizioni sono serie e larestaera stato già colpito da unlo scorso 1° ottobre, senza mai essere in pericolo di vita: solo poche ore dopo il ricovero aveva registrato un video dall’ospedale salutando gli spettatori della proiezione del suo film “Vittoria”, prevista il giorno dopo a Napoli, a cui non avrebbe potuto partecipare.L'articoloper un: è inal Sandiproviene da Il Fatto Quotidiano.