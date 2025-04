Metropolitanmagazine.it - Nanni Moretti colpito da infarto, operato d’urgenza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Malore perquesto pomeriggio,da, l’attore e regista è stato trasferito all’ospedale San Camillo di Roma. È statoe si trova attualmente in terapia intensiva. Al momento non si conoscono altre informazioni in merito alle condizioni del regista romano. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il regista portatoin ospedale dopo un malore improvviso nel pomeriggio, è stato subitoe ora si trova nel reparto di cardiologia, in terapia intensiva, sotto l’attenda osservazione del personale sanitario. La prognosi resta riservata e le sue condizioni sarebbero piuttosto delicate. Per la giornata di domani si attende un bollettino medico che renda noto lo stato di salute del cineasta.era statorecentemente da un altro, l’1 ottobre del 2024, il giorno prima della presentazione a Napoli del suo ultimo film da produttore Vittoria.