Quotidiano.net - Nanni Moretti colpito da infarto, il regista ricoverato all’ospedale San Camillo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 aprile 2025 – Ile attore romano, 71 anni, si è sentito male nel pomeriggio. Trasferito in ospedale al Sandi Roma è statoper un. A quanto si apprende, è stato portato in ospedale nel tardo pomeriggio, e subito trattato d'urgenza per stabilizzarlo. Ora èin terapia intensiva cardiologica, ed è atteso per domani un bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Ilera già statodaa ottobre 2024. Anche in quell’occasione era statoin ospedale per qualche giorno prima di essere dimesso. In quell’occasione era stato lui stesso a raccontare l’accaduto dcon un video per i fan che lo attendevano al cinema Vittoria di Napoli, per la presentazione del film ‘Vittoria’, che aveva co-prodotto.