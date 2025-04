Secoloditalia.it - Nanni Moretti colpito da infarto: è in terapia intensiva al San Camillo di Roma

Il regista e attoreè ricoverato inall’ospedale Sandidopo che nel pomeriggio è statoda un, 71 anni, è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico per salvargli la vita. Dopo l’operazione è stato ricoverato nel reparto dicardiologica. Le sue condizioni sono serie e la prognosi resta riservata.aveva già avuto un altroesattamente sei mesi fa, alla vigilia della presentazione del suo film “Vittoria” a Napoli. In quell’occasione aveva rassicurato i suoi tanti fan con un video messaggio: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma non sto bene. Starò meglio, tornerò presto».L’ultima uscita pubblica di(video)“, il giovane autarchico, è diventato indiscusso artefice dell’arte del cinema”.