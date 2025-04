Romadailynews.it - Myanmar: soccorritori di Cina continentale, Hong Kong uniti per sisma

In questa foto aerea, scattata da un drone, la squadra di ricerca e soccorso della, assegnata dal ministero per la Gestione delle Emergenze del Paese, e una squadra di soccorso di, in, effettuano un'operazione congiunta di ricerca e soccorso presso la residenza Sky Villa di Mandalay, in, ieri primo aprile 2025. Nella missione congiunta sono state utilizzate attrezzature, tra cui endoscopi a occhio di serpente, telecamere a onde radar a visione totale e droni. Utilizzando i droni sul posto, le forze congiunte di soccorso hanno condotto una valutazione per garantire la sicurezza del salvataggio. Alla missione congiunta hanno partecipato 24.