Oggi ildidella Societa’ della(RCSC) e’, l’epicentro del recente terremoto di magnitudo 7,9 in, secondo la RCSC. I rifornimenti comprendono oltre 4.900 articoli di soccorso come tende, coperte, letti pieghevoli e kit per famiglie, per sostenere le famiglie colpite. Ladeldistribuira’ questi articoli con l’assistenza di una squadra di soccorso della RCSC, che era gia’ entrata ine sta anche aiutando ad allestire i rifugi. In seguito al terremoto del 28 marzo, la RCSC ha prontamente donato 1,5 milioni di yuan (circa 208.900 dollari) in fondi di emergenza. Su richiesta del, l’RCSC ha inviato materiale di soccorso nell’area colpita dal disastro e ha dispiegato una squadra di soccorso nell’epicentro per condurre operazioni umanitarie.