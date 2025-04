Thesocialpost.it - Musk vicino all’addio all’amministrazione Trump: ipotesi e ombre su un conflitto d’interessi mai risolto

Leggi su Thesocialpost.it

La voce, rilanciata da Politico e ripresa in Italia da ANSA, è di quelle che scuotono gli equilibri interni alla seconda amministrazione: Elonpotrebbe lasciare a breve il suo incarico di consigliere senior. Il presidente lo avrebbe confidato a membri del suo staff e del governo, secondo quanto riportato da più fonti vicine alla Casa Bianca. Ufficialmente, si tratterebbe di una decisione concordata:tornerebbe a occuparsi a tempo pieno delle sue imprese, lasciando l’“ufficio per l’efficienza” che guidava dalla West Wing con deleghe ampie e poco trasparenti.Ma non è possibile ignorare le polemiche che hanno accompagnato questa esperienza sin dal primo giorno, rendendo difficile distinguere tra governance pubblica e interessi privati. Come ricordava El País, il patron di Tesla e SpaceX si è trovato nella posizione paradossale di consigliare il presidente su tagli e semplificazioni normative mentre le sue aziende beneficiavano direttamente di quelle stesse politiche.