Ilfattoquotidiano.it - Musk sconfitto in Wisconsin: alla Corte Suprema va una giudice liberal. Vittoria per Trump in Florida

Una sonora sconfitta per Elonin, in quella che è diventata la competizione giudiziaria più costosa nella storia degli Stati Uniti, con entrambi i partiti che si sono contesi il controllo della maggioranza dellain uno stato chiave. Che,fine, è andata ai democratici (4-3): la loro candidata Susan Crawford ha infatti battuto Brad Schimel, su cui il patron di Tesla insieme ad altri sostenitori, ha investito 20 milioni di dollari per portarlo. Ma le cose sono andate diversamente. Risultato positivo invece in, dove i due candidati del presidente Usa hanno vinto le elezioni speciali andando a rafforzare la maggioranza repubblicanaCamera americana. Ma si tratta di unadal retrogusto amaro visto che, scrive Cnn, “nei distretti in cuiha vinto con almeno 30 punti in meno di cinque mesi fa, entrambi i contendenti democratici hanno ridotto quei margini di circa la metà, come mostrano i primi risultati”.