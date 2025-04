Thesocialpost.it - Muore Mia, figlia di 4 anni del rugbista Daris Ghidini: l’atleta scomparso un anno fa

Si terroggi, alle 14.30 nella parrocchia di Sorbolo, in provincia di Parma, i funerali di Mia, la bambina di quattromorta nel sonno per cause naturali. Un dolore immenso che colpisce una famiglia già provata, segnata dalla scomparsa del padre, storicobresciano, stroncato da un arresto cardiaco nel 2023 all’età di 41.La tragedia si è consumata nella casa dove Mia viveva con la mamma Stefania, in quella quotidianità spezzata all’improvviso da un destino crudele. Originaria di Lumezzane, la piccola Mia era parte di una famiglia profondamente legata al rugby: il padreera stato giocatore e allenatore molto amato, mentre il nonno Giancarlo aveva militato nei club storici del territorio come Brescia e Lumezzane.Il dolore della comunità rugbistica è profondo.