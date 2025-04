Sport.quotidiano.net - Mulinacci: "La Robur lotti per vincere. Vogliamo tornare in serie C"

E’ chiaro, su quello che si aspetta, dalla proprietà svedese, il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo(foto): "Il prossimo anno il Siena deveil campionato, o almeno provarci". Partiamo dal presente. Con il Figline è arrivato un altro triste pareggio. "Niente di nuovo, in casa ormai il trend è questo. Si sono visti tutti i limiti della squadra, che non è riuscita a calarsi nella categoria, non ha il giusto agonismo, la giusta voglia di combattere fino al novantesimo. Nei minuti finali degli incontri vediamo giocatori stanchi, con i crampi. Calciatori, molti di categoria superiore, che non hanno saputo adattarsi allaD. Sono ormai evidenti gli errori anche in fase di costruzione della rosa, con le quote si poteva sicuramente fare meglio". Cosa si aspetta dalla parte finale di stagione? "In questo momento è giusto iniziare a programmare la prossima, ma senza perdere di vista il presente, che significa onorare fino alla fine il campionato, dimostrando orgoglio e attaccamento alla maglia, chiudendolo nel miglior modo possibile.