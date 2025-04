Lanazione.it - Mula fa coppia fissa con Veranu. Tanti spunti

"Ho avuto l’onore di montare anche. Collaboro con Chiti. Un cavallo bello e che tutti guardano, bisogna che i giovani si facciano vedere. almeno guarderanno anche me", sintetizza Antoniola novità della stagione. Ossia che faràper tutto l’Albo con il sauro di 11 anni. "Spero di non tradire chi mi ha dato fiducia", aggiunge. Infatti non esagera nella seconda batteria dove c’è un altro mezzosangue interessante per luglio, Comancio. "Un cavallino positivo – dice Gingillo – ad agosto si era comportato bene". Idem in batteria, sempre la seconda, sta al canape. Cosa di non poco conto. Ed è svelto in partenza. Ma Gingillo non ha scoperto le carte. Positiva la prestazione di Arestetulesu che Bellocchio porta fuori bene dai canapi, spingendo insieme a Corallo sardo e Donrodrigo montato da Michel Putzu.