Monzatoday.it - Muggiò, furto in posta: i ladri non riescono ad aprire il caveau e si devono accontentare degli spiccioli

Leggi su Monzatoday.it

Alla fine sono stati più i danni e i disagi agli utenti che il bottino che sono riusciti a portare via. Il fatto è accaduto nel fine settimana all’ufficiole diin via Leonardo da Vinci quando i, nella notte, sono entrati in banca. Hanno provato adilma non ci.