Iltempo.it - Mourinho perde la testa: cosa fa all'allenatore del Galatasaray

Josécolpisce ancora e, alla fine del derby tra Fenerbahçe e, si rende protagonista di un episodio tutt'altro che "sportivo". L'portoghese ha avuto un acceso diverbio con il collega Okan Buruk, arrivando a prenderlo per il naso e spingerlo a terra. LE CRAQUAGE DE JOSÉ! ? Au terme d'une fin de match tendue et marquée par la victoire decontre Fenerbahçe en Coupe de Turquie, l'entraîneur portugais est venu pincer le nez de son homologue Okan Buruk.. qui en a bien rajouté au moment de tomber. pic.twitter.com/ZToNks7HB2 — RMC Sport (@RMCsport) April 2, 2025 Un gesto che probabilmente nasce dalla forte tensione accumulata durante la gara, valida per i quarti di finale della Coppa di Turchia e che ha visto ilprevalere 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen.