Oasport.it - MotoGP, Le Mans rinnova e ospiterà il Gran Premio di Francia fino al 2031

Lacontinuerà a ospitare una tappa del Motomondiale almenoal. Il circuito Bugatti di Leviene confermato dunque nel calendario iridato per altre cinque stagioni, visto che il precedente contratto scadeva nel 2026. L’evento transalpino è reduce da due edizioni trionfali, nelle quali sono stati stabiliti i nuovi record di affluenza nell’arco dell’intero weekend di gara.“Lavanta un’incredibile tradizione nel motorsport. Siamo orgogliosi che il nostrodisi sommi a questo patrimonio. Si tratta di un evento che attrae un’enorme ondata di appassionati. Ci affermiamo così come il piùde evento sportivo in, con tribune che riflettono il nostro pubblico, in crescita e diversificato. È proprio ciò che vogliamo in tutto il mondo, per uno sport che continua a crescere in modo esponenziale.