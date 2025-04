Oasport.it - MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia ha dimostrato di essere tornato! Marquez è ai livelli del 2019”

Leggi su Oasport.it

Abbiamo mandato in archivio solamente il terzo appuntamento del Mondiale di2025, il Gran Premio delle Americhe di Austin, ma la classe regina ha già detto moltissimo in questo suo primo scorcio. Specialmente il team Ducati Factory. Francescoe Marcsono i due grandi favoriti per il titolo iridato e, per il momento, hanno vissuto un avvio di stagione pressoché antitetico. Dalle difficoltà alla ripartenza per “Pecco”, dal dominio assoluto alla caduta rovinosa per il “Cabroncito”., team principal della scuderia di Borgo Panigale, ha analizzato il comportamento dei suoi due alfieri, iniziando proprio dal nativo di Torino, ora però trapiantato a Pesaro: “Penso che Pecco nel corso della Sprint Race di Austin, dopo il terzo giro, abbia già fatto un cambiamento mentale, e credo che in questo momento la moto non sia perfetta per lui ma inizia a crederci di più e lo hasoprattutto domenica nella gara lunga.