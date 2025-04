Ilfattoquotidiano.it - Moto Gp, Jorge Martin sta meglio: “La vite di sintesi è ben posizionata”. Quando il rientro con Aprilia

Si registrano nuovi passi avanti per, impegnato nel percorso che lo porterà in sella alla sua. Il campione del mondo in carica dellaGp è fermo dallo scorso febbraio,è incappato nel primo di due infortuni che l’hanno colpito e gli hanno impedito di iniziare regolarmente la stagione 2025. Ora lo spagnolo vede però sempre più vicino il momento del. Nella giornata di ieri, 1 aprile, il pilota dell’“si è sottoposto a un controllo radiografico” a Barcellona, si legge in un comunicato stampa diffuso da. Il cui contenuto fa ben sperare: “La valutazione è positiva in quanto è chiaramente visibile un callo osseo a livello della frattura dello scafoide. Ladiè bene tollerata a confermare un regolare esito dell’intervento”.