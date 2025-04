Tvpertutti.it - Morto Val Kilmer, causa del decesso: chi era, malattia, carriera e vita privata

Come èVal: lache ha stroncato l'attoreVallunedì 1° aprile 2025. Nato e scomparso a Los Angeles, aveva 65 anni ed è stato un attore. Dagli esordi in teatro, la popolarità è arrivata a metà degli anni Ottanta, grazie ad alcuni film commedia e d'azione. Ladella morte è stata una polmonite.Non è chiaro se nel 2015 abbia effettivamente avuto un tumore alla gola; in un primo momento smentì la notizia ma dopo due anni affermò di starsi riprendendo dal cancro. Durante quel periodo, subì una tracheotomia che danneggiò le cordi vocali e di conseguenza anche la sua voce.Non ha mai nascosto di essere un sostenitore del Partito Democratico statunitense (per intenderci, partito di cui fanno parte Joe Biden e Kamala Harris) e di fede cristiano scientista.