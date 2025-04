Ilfattoquotidiano.it - Morto Roberto Pettinaroli, giornalista del Secolo XIX: trovato senza vita in mare dopo una gita in canoa

Aveva preso il largo da Chiavari a bordo di unama da quel momento non si sono avute più notizie di lui per un giorno intero. E’ stato, 62 anni,delXIX, in pensione da pocounanei giornali. Il suo corpo è statooggi vicino al Covo di Nord Est, a Santa Margherita Ligure (Genova). L’allarme era partito ieri: sarebbe dovuto rientrare a casa per l’ora di pranzo, ma l’attesa preoccupante ha spinto la figlia a dare l’allarme: Guardia Costiera, vigili del fuoco, Marina Militare e volontari avevano battuto la costa anche col buioche erano state ritrovate, al largo di Portofino, laabbandonata e la pagaia. A ritrovarlo, ha spiegato la Capitaneria, è stato un pescatore sportivo. Tra le ipotesi c’è quella del malore.