Morto l’attore statunitense Val Kilmer stroncato da una polmonite | aveva 65 anni

martedì sera a Los AngelesVal. Noto per aver recitato in Top Gun, per avere interpretato Jim Morrison in The Doors e Batman in Batman Forever,è deceduto a causa di una, come dichiarato dalla figlia Mercedes al New York Times.65.Divenuto famoso per aver interpretato il competitivo aviatore Tom “Iceman” Kazansky al fianco di Tom Cruise nel mega successo del regista Tony Scott Top Gun (1986),hollywoodiano è stato protagonista di tanti film e, con le sue doti proteiformi e la personalità sfuggente, ha saputo conquistare anche ruoli secondari di alto profilo. All’interprete era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, ma poi si era ripreso dopo un trattamento con chemioterapia e un intervento chirurgico alla trachea, che tuttaviano ridotto la sua capacità vocale.