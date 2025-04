Thesocialpost.it - Morto il bodybuilder Vito Pirbazari: stroncato da un infarto a 44 anni mentre correva sul tapis roulant

Leggi su Thesocialpost.it

a soli 44Vittorio “, noto, influencer del fitness e attore tedesco, colpito da unsi allenava sulin palestra. A raccontare gli ultimi momenti di vita dell’atleta berlinese è stato il suo amico Said Ibrahim, che ha confermato la tragica fine avvenuta durante un allenamento cardio, a tre mesi da un delicato intervento chirurgico per riattaccare il muscolo pettorale.Una tragica ironia del destino: proprio quella routine sulchedocumentava con orgoglio sui social, è stata fatale. Il suo ultimo post su Instagram, pubblicato poche ore prima del malore, ora suona come un testamento involontario: «Mi sto concentrando sul», scriveva, accompagnando le parole con una foto del suo fisico segnato dall’inattività post-operatoria ma ancora scolpito.